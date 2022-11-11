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24 минуты назад

Новости автомира: Honda представила новое поколение Accord

Елена Прошина

Honda представила новый седан Honda Accord 2023 модельного года, который лишился мощного 2-литрового двигателя с турбонаддувом. Теперь модель оснащают или мотором 2.0, или новой гибридной силовой установкой на базе двухлитрового бензинового «атмосферника». Об этом пишет Motor.

Honda представила новое поколение Accord
Фото: скриншотскриншот

Дизайн автомобиля напоминает вседорожник Pilot. Решетка радиатора у него установлена вертикально, фары и фонари имеют черную подложку. Новый Accord длиннее предшественника на 70 мм, а задняя колея у него шире на 10 мм. Передние сиденья сделаны с улучшенной поддержкой, а тонкие передние стойки положительно сказались на обзорности.

Седан также включает 10 подушек безопасности и комплекс Honda Sensing с новой широкоугольной камерой и радаром. У более дорогих комплектаций есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, подогрев задних сидений и аудиосистема Bose.

Варианты Sport, EX-L, Sport-L и Touring получили гибридную систему четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов. Новые Accord будут выпускаться как и прежде на заводе в штате Огайо.

Ранее Honda представила новое поколение кроссовера Pilot. Автомобиль стал длиннее предшественника на 86 мм и шире на 3 мм. Сохранилась и одна из главных особенностей авто — восьмиместный салон.

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