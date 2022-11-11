АвтоВАЗ избавляется от наследия Renault

Стало известно о том, что отечественный АвтоВАЗ решил вернуться к прежним наименованиям линий конвейера — до того, как часть акций компании была куплена Renault.

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Отныне линия B0 (выпускались Renault Logan и Sandero, Lada Largus и Xray) получила название «Линия 1». Поскольку от возобновления производства Lada Xray в компании отказались по причине низкой локализации, то «Линия 1» теперь предназначена для Lada Largus. Вероятно, она модернизируется под выпуск Lada Vesta NG.

Конвейер, где осуществляется сборка внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel, получил имя «Линия 3». А сборочно-кузовное производство Kalina/Granta переименовано в «Линия 5».