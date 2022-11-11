Испытатели синтетического топлива пожаловались на боль в глазах

Пилоты японской гоночной серии Super GT приняли участие в испытаниях синтетического углерод-нейтрального топлива. Как пишет Motorsort, некоторые из гонщиков пожаловались на странный запах и резь в глазах, но в руководстве серии уверены, что после донастройки двигателей и улучшения топлива этот негативный эффект пройдет.

Фото: Super GT Super GT

Серия планирует перевести некоторые классы автомобилей на новый вид горючего уже в следующем году. В испытаниях отмечалось, что характеристики машин на синтетическом топливе остались теми же, или же ухудшились, но почти незначительно.

Однако недовольны им оказались пилоты. Некоторые называли запах выхлопных газов схожим на керосин, другие — на смесь бензина и моторного масла. Ряд водителей также пожаловались на резь в глазах — она возникала, когда болиды приближались слишком близко к кормам автомобилей соперников и выхлопы попадали в кабину.

Эксперты Super GT объяснили непривычный запах необычным сырьем, используем в изготовлении топлива, а также неполным сгоранием горючего в двигателях. Предположительно, после доработки автомобилей он должен исчезнуть.