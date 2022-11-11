Toyota и Maruti Suzuki выпустят кроссовер на сжатом природном газе

Toyota недавно объявила, что скоро выпустит кроссовер Urban Cruiser Hyryder с трансмиссией, работающей на сжатом природном газе. Производители внесли только косметические изменения, чтобы было легче различать два внедорожника. Grand Vitara и Urban Cruiser Hyryder являются продуктом партнерства между Toyota и Maruti Suzuki.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Maruti Suzuki также будет использовать тот же двигатель для Grand Vitara CNG, что и на нескольких автомобилях Maruti Suzuki, таких как Ertiga, Brezza и XL6. На газе мощность и крутящbq момент снижа.тся до 87,83 л.с. и 121,5 Нм. Ожидается, что показатели мощности и крутящего момента Grand Vitara CNG должны быть близки к этому.