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1 час назад

Toyota и Maruti Suzuki выпустят кроссовер на сжатом природном газе

ПроКроссовер.ру

Toyota недавно объявила, что скоро выпустит кроссовер Urban Cruiser Hyryder с трансмиссией, работающей на сжатом природном газе. Производители внесли только косметические изменения, чтобы было легче различать два внедорожника. Grand Vitara и Urban Cruiser Hyryder являются продуктом партнерства между Toyota и Maruti Suzuki.

Toyota и Maruti Suzuki выпустят кроссовер на сжатом природном газе
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Maruti Suzuki также будет использовать тот же двигатель для Grand Vitara CNG, что и на нескольких автомобилях Maruti Suzuki, таких как Ertiga, Brezza и XL6. На газе мощность и крутящbq момент снижа.тся до 87,83 л.с. и 121,5 Нм. Ожидается, что показатели мощности и крутящего момента Grand Vitara CNG должны быть близки к этому.

Toyota утверждает, что Urban Cruiser Hyryder обеспечит топливную экономичность 26,1 км/кг. Ожидаеncz, что топливная экономичность Grand Vitara CNG будет примерно такой же. Urban Cruiser и Grand Vitara будут единственными автомобилями, которые будут предлагаться с CNG, мягким гибридом, системой полного привода и мощной гибридной трансмиссией.

Автоновости,Maruti,Suzuki,Toyota,
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