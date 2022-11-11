Subaru возродила название Rex для кроссовера дешевле 1 млн рублей

Компания Subaru представила новинку с историческим названием Rex. В 70-90-х годах это имя носил компактный хэтчбек, затем на три десятилетия о модели забыли, а теперь Rex возродился, но уже в виде компактного кроссовера. На деле же это не оригинальная модель, а продукт бейдж-инжиниринга: новый Rex в точности повторяет Daihatsu Rocky и Toyota Raize, представленные на японском рынке, изменились лишь логотипы и шильдики.

Фото: © Subaru © Subaru

Subaru Rex базируется на архитектуре DNGA – разновидности «тойотовской» платформы TNGA для автомобилей длиной до четырех метров. Параметры у всех трех братьев – Rex, Rocky и Raize – одинаковые: длина 3,99 метра, дорожный просвет 185 миллиметров и объем багажника 369 литров. Главное же отличие Rex от моделей Daihatsu и Toyota – отсутствие гибридной модификации и полного привода. Новинке Subaru положена лишь безальтернативная атмосферная «тройка» объемом 1,2 литра, которая развивает 87 лошадиных сил и сочетается с вариатором.

Цены на Subaru Rex в Японии варьируются от 1,82 до 2,171 миллиона иен (от 780-930 тысяч рублей по актуальному курсу), на выбор предложены две комплектации. Доступны диски размерностью 16 либо 17 дюймов, светодиодные фары и противотуманки, обычный или электронный стояночный тормоз, мультимедийная система с экраном диагональю девять дюймов и семидюймовая панель приборов.

Из вспомогательных систем заявлены мониторинг слепых зон, система автоматического торможения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система, предупреждающая о выходе из полосы движения, а также система помощи при парковке.