Средняя выплата по ОСАГО выросла на 5 тысяч рублей

Средняя выплата по ОСАГО по итогам 9 месяцев этого года составила 74 296 рублей, что на 7% или 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее (69 253 рубля). Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на форуме FINOPOLIS.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Алексей Майшев/ РИА Новости

По его словам статистика в ежеквартальном разрезе показывает, что динамика средней выплаты коррелировала с ростом цен на запчасти и ее рост заметно ускорился в третьем квартале. Так, если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тысячи рублей, то в третьем квартале она выросла сразу на 14% по сравнению с этим значением, до 81,6 тысячи рублей.

При этом количество заявленных за 9 месяцев страховых случаев снизилось на 7% - с 1,75 до 1,62 миллиона. Также на 7% снизилось и количество урегулированных убытков - с 1,64 до 1,53 миллиона. В итоге общая сумма выплат за три квартала по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом практически не изменилась и составила 113,7 миллиарда рублей.

Количество заключенных договоров по итогам 9 месяцев 2022 года немного снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего заключено 29,96 миллиона договоров. Но при этом их стоимость явно увеличилась, раз страховщикам удалось собрать за этот период на 12% больше. Всего было продано полисов на сумму 193,9 миллиарда рублей. Для сравнения за 9 месяцев прошлого года было собрано 173,1 миллиарда рублей страховых премий по ОСАГО.