Первый тест-драйв кроссовера OMODA C5 разочаровал автожурналистов

Российское представительство бренда Omoda провело тест-драйв кроссовера OMODA C5 для журналистов. На модельной линейке концерна Chery молодежный суббренд Omoda должен занять место между самой маркой Chery и премиальным Exeed. После проведенного тест-драйва многие журналисты остались недовольны новинкой.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Так, по мнению авторов журнала «За рулем», кроссовер Omoda 5 представляет собой улучшенную версию кроссовера Chery Tiggo 4 Pro за большие деньги. Отделка салона простовата, и даже Chery Tiggo 4 Pro отделан лучше. На дверных рамках в салоне видны следы сварки. Также журналисты отметили тесноту в салоне. Из-за эффектной внешности производитель занизил крышу, что привело к потере пространства внутри автомобиля.

Журналистам издания «Колеса.ру» не понравились кресла автомобиля, которые слишком сильно смещены к осевой линии и прижаты к центральной консоли. Критике подверглись и ремни безопасности, воткнуть защелку ремня безопасности довольно проблематично. Еще немного критики досталось неудобной посадке на водительском месте и жесткому пластику. «Колеса.ру» отметили так же, что у Chery Tiggo 4 Pro посадка лучше.