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2 часа назад

Новости автомира: российские автожурналисты раскритиковали кроссовер OMODA C5 после первого тест-драйва

Южный автомобиль

Российское представительство бренда Omoda провело тест-драйв кроссовера OMODA C5 для журналистов. На модельной линейке концерна Chery молодежный суббренд Omoda должен занять место между самой маркой Chery и премиальным Exeed. После проведенного тест-драйва многие журналисты остались недовольны новинкой.

Первый тест-драйв кроссовера OMODA C5 разочаровал автожурналистов
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Так, по мнению авторов журнала «За рулем», кроссовер Omoda 5 представляет собой улучшенную версию кроссовера Chery Tiggo 4 Pro за большие деньги. Отделка салона простовата, и даже Chery Tiggo 4 Pro отделан лучше. На дверных рамках в салоне видны следы сварки. Также журналисты отметили тесноту в салоне. Из-за эффектной внешности производитель занизил крышу, что привело к потере пространства внутри автомобиля.

Журналистам издания «Колеса.ру» не понравились кресла автомобиля, которые слишком сильно смещены к осевой линии и прижаты к центральной консоли. Критике подверглись и ремни безопасности, воткнуть защелку ремня безопасности довольно проблематично. Еще немного критики досталось неудобной посадке на водительском месте и жесткому пластику. «Колеса.ру» отметили так же, что у Chery Tiggo 4 Pro посадка лучше.

Наклоненная назад крыша перекрывает обзор водителю. В заднее стекло практически ничего не видно, даже когда на заднем диване нет пассажиров. Неудовлетворительным журналисты назвали слишком мелкий багажник, в который может поместиться всего пара пакетов. Кроме того, в автомобиле есть поддержка интерфейса Apple CarPlay, но отсутствует поддержка Android Auto.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Apple,
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