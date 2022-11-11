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40 минут назад

Новости автомира: новые кроссоверы Mazda CX-4 приедут в Россию из Китая

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Массовый уход ведущих автомобильных брендов из России послужил толчком для активизации крупных автодилеров. Так, один из самых заметных игроков российского автомобильного ретейла объявил о планах поставить в Россию 10 тыс. новых автомобилей Mazda.

Новые кроссоверы Mazda CX-4 приедут в Россию из Китая
Фото: ©Navigator84 / Wikimedia Commons©Navigator84 / Wikimedia Commons

Примечательность этой поставки в том, что 10 тыс. седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-4 будут поставлены в Россию без участия официального импортера Mazda. При этом автомобили будут новыми, и дилер обещает предоставить на них гарантию два года, сообщает портал "Дром".

Источники издания утверждают, что сделка уже заключена непосредственно с китайским заводом, где производятся вышеуказанные модели Mazda. Автомобили будут ввезены в Россию по программе параллельного импорта, на них будут установлены комплексы ЭРА-ГЛОНАСС, получены все необходимые документы таким образом, что их можно будет продавать и использовать на территории Российской Федерации точно так же, как и любые другие официально проданные автомобили. Более того, поставщики китайских Mazda готовы поставлять их и для других дилеров.

Седаны Mazda 6 в России хорошо известны, а кроссоверы CX-4 до недавних пор поставлялись в РФ только в частном порядке: эта модель официально предназначена исключительно для внутреннего рынка КНР. На автомобиль ставятся два варианта бензиновых двигателей – 2 и 2,5 литра, все версии оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, есть модификации с передним и полным приводом.

Автоновости,Mazda 6,Mazda,
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