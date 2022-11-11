Новые кроссоверы Mazda CX-4 приедут в Россию из Китая

Массовый уход ведущих автомобильных брендов из России послужил толчком для активизации крупных автодилеров. Так, один из самых заметных игроков российского автомобильного ретейла объявил о планах поставить в Россию 10 тыс. новых автомобилей Mazda.

Фото: ©Navigator84 / Wikimedia Commons ©Navigator84 / Wikimedia Commons

Примечательность этой поставки в том, что 10 тыс. седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-4 будут поставлены в Россию без участия официального импортера Mazda. При этом автомобили будут новыми, и дилер обещает предоставить на них гарантию два года, сообщает портал "Дром".

Источники издания утверждают, что сделка уже заключена непосредственно с китайским заводом, где производятся вышеуказанные модели Mazda. Автомобили будут ввезены в Россию по программе параллельного импорта, на них будут установлены комплексы ЭРА-ГЛОНАСС, получены все необходимые документы таким образом, что их можно будет продавать и использовать на территории Российской Федерации точно так же, как и любые другие официально проданные автомобили. Более того, поставщики китайских Mazda готовы поставлять их и для других дилеров.