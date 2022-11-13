Mansory анонсировала тюнинг Maserati MC20

Пока в линейке заводских вариантов суперкара Maserati MC20 нет ни одной модификации, кроме базового купе, имеющийся пробел заполняют сторонние тюнинг-ателье. И пока итальянский автопроизводитель работает над трековым вариантом Project24 и гоночной версией GT2, свое видение экстремального исполнения Maserati MC20 для дорог общего пользования представило ателье Mansory. Правда, пока работа немецкой компании находится на стадии компьютерных рендеров и ещё не воплощена в реальном автомобиле.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Своими последними проектами ателье успело приучить аудиторию к тому, что Mansory начинает делать более скромные варианты обвеса, но с работой над Maserati MC20 фирма Кураша Мансори вернулась к привычному для себя эпатажному декору кузова. Для купе разработан углепластиковый аэродинамический обвес, состоящий из множества деталей.

Облик передней части кузова меняет новый передний бампер с массивным сплиттером, новой решёткой радиатора и бампером. Воздухозаборники, фары и воздуховоды в капотах и крыльях украшает обильный карбоновый декор. Из углепластика сделаны накладки зеркал заднего вида и облицовка воздухозаборников двигателя, а также новые пороги.