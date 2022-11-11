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18 минут назад

Новости автомира: в России локализовали производство корейских масел MIRAX

Wroom.ru

В конце октября в Калужской области на независимой блендинговой площадке UPEC (ООО «Юнайтед Петрокемикалс») стартовало производство высокотехнологичных моторных масел под брендом MIRAX корейской компании SIT Corporation.

В России локализовали производство корейских моторных масел MIRAX
Фото: WroomWroom

В России локализованы моторные масла наиболее востребованных спецификаций. Продукты MIRAX представлены в наиболее распространенных на рынке вязкостях (5W-40, 5W-30, 10W-40). Также доступны маловязкие синтетические моторные масла для современных двигателей (0W-20, 0W-30).

Как сообщили в пресс-службе компании, одновременная с выходом на рынок локализация производства в России вызвана стремлением компании снизить риски влияния внешнеполитической и экономической ситуации на поставки продукции и её компонентов.

Производственные мощности площадки UPEC позволяют выпускать до полумиллиона тонн масел в год. В настоящее время запущена фасовка продукции в большую тару: бочки объемом 60 и 200 литров. В ноябре стартует выпуск продукции в пластиковых канистрах объёмом 1 литр и 4 литра.

«Современное производственное оборудование, опытный менеджмент SIT Corporation и квалифицированный персонал UPEC гарантируют высокое качество продукции в полном соответствии с международными стандартами качества и требованиями производителей, — отмечают в пресс-службе. — Максимально удобная географическая локация и развитая логистическая инфраструктура обеспечивают оптимальную дистрибуцию компонентов масел и готовой продукции. Совокупность всех факторов внушает уверенность в успехе проекта и востребованности линейки MIRAX на российском рынке».

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SIT Corporation, LLC (Seoul Innovative Technologies Corporation) – динамично развивающаяся компания со штаб-квартирой в Сеуле, Южная Корея. SIT Corporation предлагает высокотехнологичные моторные масла оригинальных рецептур MIRAX. Линейка продукции MIRAX включает в себя современные смазочные материалы, необходимые для обслуживания широкого парка автомобильной и специальной техники всех поколений.

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