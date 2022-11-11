Мантуров: НАМИ не планирует выкупать российский завод Toyota

Государственный ФГУП «НАМИ» не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

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«Пока нет, таких обсуждений не ведется», — сообщил Мантуров журналистам в кулуарах форума «Всемирный день качества».

В сентябре компания Toyota объявила о планах закрыть свое производство в России, которое находилось в простое с весны 2022 года. О планах японской автокомпании закрыть производство в России после 15 лет работы писала газета «Коммерсантъ».