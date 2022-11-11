Мантуров: НАМИ не планирует выкупать российский завод Toyota

Государственный ФГУП «НАМИ» не планирует покупать завод Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова.
«Пока нет, таких обсуждений не ведется», — сообщил Мантуров журналистам в кулуарах форума «Всемирный день качества».
В сентябре компания Toyota объявила о планах закрыть свое производство в России, которое находилось в простое с весны 2022 года. О планах японской автокомпании закрыть производство в России после 15 лет работы писала газета «Коммерсантъ».
Ранее стало известно, что под контроль НАМИ перейдут российские активы Nissan. Об этом подробно писала «Газета.Ru». Также компания Renault передала НАМИ свою долю в АвтоВАЗе.