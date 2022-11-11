В России появились хэтчбеки и универсалы Hyundai i30

В официальном дилерском центре Hyundai в Москве к покупке стали доступны хэтчбеки и универсалы i30 2022 года выпуска, следует из объявлений, опубликованных на Auto.ru. Все прибывшие в автосалоны автомобили укомплектованы 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил в связке с шестидиапазонным «автоматом», комплектация всего одна – «Индивидуальная». Цены начинаются от 1 900 000 рублей и доходят до 2 188 000 рублей.

Фото: © Auto.ru © Auto.ru

В списке оснащения заявлены «пиксельные» противотуманки в переднем бампере, литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камера заднего вида и круиз-контроль. Мультимедийный комплекс поддерживает Apple CarPlay. Auto.ru уточняет, что, помимо Москвы, Hyundai i30 доступен для покупки в автосалонах Санкт-Петербурга и Омска.

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Auto.ru

Стоит отметить, что Hyundai об уходе с российского рынка не объявлял, хотя и продлил простой на заводе в Санкт-Петербурге до декабря (по некоторым данным, производство готовят к консервации).

Более того, новые автомобили Hyundai продолжают поставлять из Южной Кореи легально, а не по параллельному импорту. Так, например, в конце октября официальным дилерам отгрузили крупную партию кроссоверов Hyundai Tucson, которые оценили в 3 000 000–4 500 000 рублей.