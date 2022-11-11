Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

«Ведомости»: продажа китайских автомобилей оказалась невыгодной для российских дилеров

Газета.Ru

Российские дилеры начали продавать китайские автомобили после ухода западных марок, но машины производства КНР оказались не слишком выгодным товаром из-за высоких цен на них. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина.

Продажа китайских авто оказалась невыгодной для российских дилеров
Фото: CheryChery

По его оценке, стоимость китайских автомобилей с начала специальной военной операции (СВО) выросла в среднем в 1,5 раза.

«Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн руб. Например, Chery Tiggo 7 в феврале стоил 1,7 млн руб., а в конце апреля приехал уже почти по 3 млн руб. Китайцы сильно подняли цены во время весенней девальвации рубля, но после возвращения курсов к докризисному уровню и ниже цены не изменились», — сказал Подщеколдин.

Председатель совета директоров «БН-моторс» добавил, что время от времени машины приходится продавать ниже закупочной цены, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

В первой половине сентября пресс-служба аналитического агентства «Автостат» сообщила, что по итогам восьми месяцев 2022 года средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22%. Cредневзвешенная цена новой машины составила 2,2 млн рублей.

Автоновости,Chery Tiggo 7,Chery Tiggo,Chery,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители