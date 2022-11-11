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1 час назад

Новости автомира: конкурент Skoda Octavia. В России начались продажи лифтбека Changan Uni-V

Российская Газета

Один из официальных дилеров Changan начал продажи в России Uni-V. Как выяснила "Российская газета", за лифтек с двигателем 1,5 литра (188 л.с., 300 Нм), который трудится вместе c семиступенчатым "роботом", просят 3 млн рублей.

В России начали продавать конкурента Skoda Octavia
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

В Китае продажи этого автомобиля стартовали весной. Одними из конкурентов новинки у нас могут стать Hyundai Elantra и Skoda Octavia.

Длина пятидверки составляет 4680 мм, ширина - 1838 мм, а высота - 1430 мм. Размер колесной базы равен 2750 мм. Автомобиль с агрессивным дизайном получил безрамочную решетку радиатора, узкие фары, выдвижные дверные ручки, диффузор и 18-дюймовые колесные диски.

Заявленный разгон у Uni-V до "сотни" - 7,1 сек, расход топлива - 6,2 литра (АИ-95), максимальная скорость - до 205 км/ч.

Комплектация у лифтбека только одна - Premium. Среди опций значатся обогрев заднего стекла, контроль усталости водителя, спортивное рулевое колесо, спортивное сиденье, функция Auto Hold, интеллектуальная система голосового взаимодействия, панорамная крыша, адаптивная круиз-система S&G Stop-and-Go, окна с дистанционным управлением, поиск автомобиля, центральный замок, система помощи при экстренном торможении, сигнализация аварийного сближения при парковке, аудиосистема Sony c 8 динамиками и многое другое.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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