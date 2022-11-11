Как мошенники обманывают пользователей платных дорог

В России практикуется мошенническая схема с фейковыми сайтами для оплаты проезда по платным дорогам, когда злоумышленники рассылают автомобилистам уведомления о необходимости погасить задолженность и ссылку на оплату. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто .

«Существует множество фейковых сайтов, которые присылают сообщения, что вы не оплатили проезд по платной дороге и предлагают сделать это немедленно. Если вам пришло сообщение о неоплате за проезд, нужно внимательно посмотреть, через какой сайт это предлагается сделать», — рассказал Моржаретто «Газете.Ru».

По его словам, такая схема касается прежде всего тех магистралей, где реализована система «Свободный поток» без пунктов оплаты со шлагбаумами. Проще и правильнее всего оплачивать проезд по таким дорогам через свой аккаунт, который нужно завести на сайте компании «Автодор» или той компании, услугами которой вы пользуетесь, посоветовал эксперт.