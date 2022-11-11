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41 минуту назад

Новости автомира: эксперт рассказал о схеме с фейковыми сайтами для оплаты проезда по дорогам

Газета.Ru

В России практикуется мошенническая схема с фейковыми сайтами для оплаты проезда по платным дорогам, когда злоумышленники рассылают автомобилистам уведомления о необходимости погасить задолженность и ссылку на оплату. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Как мошенники обманывают пользователей платных дорог
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Существует множество фейковых сайтов, которые присылают сообщения, что вы не оплатили проезд по платной дороге и предлагают сделать это немедленно. Если вам пришло сообщение о неоплате за проезд, нужно внимательно посмотреть, через какой сайт это предлагается сделать», — рассказал Моржаретто «Газете.Ru».

По его словам, такая схема касается прежде всего тех магистралей, где реализована система «Свободный поток» без пунктов оплаты со шлагбаумами. Проще и правильнее всего оплачивать проезд по таким дорогам через свой аккаунт, который нужно завести на сайте компании «Автодор» или той компании, услугами которой вы пользуетесь, посоветовал эксперт.

«Помимо ЦКАД, сегодня «Свободный поток» действует на двух участках трассы М-12, которые запущены в Московской и Владимирской областях. В этом году планируется ввести еще один», — пояснил Моржаретто.

Автоновости,Игорь Моржаретто,Автодор,
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