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34 минуты назад

Новости автомира: В России начали продавать электрокроссоверы Audi Q5 e-tron

Motor.ru

В Сети появились объявления о продаже электрического кроссовера Audi Q5 e-tron. Трехрядную версию модели немецкая марка выпустила для китайского рынка. Купить батарейные автомобили предлагает московский автосалон. Причем в наличии кроссоверы в разных цветах и комплектациях, но силовая установка у всех одна и та же. В зависимости от модификации стоимость электрокаров Q5 e-tron составляет от 6 500 000 до 6 635 000 рублей.

В России начали продавать электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Фото: Motor.ruMotor.ru

Московский дилер предлагает приобрести Audi Q5 e-tron 40. Подобное исполнение предусматривает один электромотор на задней оси, отдача которого составляет 204 лошадиные силы. Агрегат укомплектован 83,4-киловаттной батареей, позволяющей кроссоверу проезжать без подзарядки до 560 километров. До «сотни» электрокар разгоняется за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 160 километров в час.

В зависимости от комплектации для электрокроссовера доступны 20-дюймовые колёсные диски, адаптивная оптика и панорамная крыша. Салон машин отделан натуральной кожей. В списке опций числятся мультимедийная система со встроенной навигацией, климат-контроль, электрорегулировки сидений и множество водительских ассистентов.

Audi Q5 e-tron столичный дилер оценивает от 6 500 000 до 6 635 000 рублей.

Накануне российские дилеры анонсировали поступление кроссоверов Suzuki Vitara, которые везут в страну из ОАЭ. Отличительной особенностью моделей станет отсутствие зимних опций.

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