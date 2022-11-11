В России начали продавать электрокроссоверы Audi Q5 e-tron

В Сети появились объявления о продаже электрического кроссовера Audi Q5 e-tron. Трехрядную версию модели немецкая марка выпустила для китайского рынка. Купить батарейные автомобили предлагает московский автосалон. Причем в наличии кроссоверы в разных цветах и комплектациях, но силовая установка у всех одна и та же. В зависимости от модификации стоимость электрокаров Q5 e-tron составляет от 6 500 000 до 6 635 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Московский дилер предлагает приобрести Audi Q5 e-tron 40. Подобное исполнение предусматривает один электромотор на задней оси, отдача которого составляет 204 лошадиные силы. Агрегат укомплектован 83,4-киловаттной батареей, позволяющей кроссоверу проезжать без подзарядки до 560 километров. До «сотни» электрокар разгоняется за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 160 километров в час.

В зависимости от комплектации для электрокроссовера доступны 20-дюймовые колёсные диски, адаптивная оптика и панорамная крыша. Салон машин отделан натуральной кожей. В списке опций числятся мультимедийная система со встроенной навигацией, климат-контроль, электрорегулировки сидений и множество водительских ассистентов.

Audi Q5 e-tron столичный дилер оценивает от 6 500 000 до 6 635 000 рублей.