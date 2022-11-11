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41 минуту назад

Новости автомира: На бывшем заводе Mazda во Владивостоке заметили кроссоверы Omoda

Motor.ru

Накануне компания Mazda решила окончательно покинуть российский рынок, не увидев возможностей продолжения бизнеса в нашей стране. В связи с прекращением деятельности японская марка продала свою долю в СП группе «Соллерс». И хотя Мазда оставила за собой право выкупить 50-процентную долю в течение следующих трех лет, российская компания не собирается ждать решения японцев. На территории предприятия заметили несколько китайских кроссоверов Omoda.

На бывшем заводе Mazda во Владивостоке заметили кроссоверы Omoda
Фото: Motor.ruMotor.ru

В «Соллерсе» сообщили, что автозавод во Владивостоке не будет простаивать: конвейер планируют перезапустить уже в следующем году. Ожидается, что на бывшей площадке Mazda запустят производство китайских автомобилей. К ней уже проявляли интерес Geely и Chery. А теперь к ним добавилась марка Omoda, кроссоверы которой заметили не территории завода.

На снимках запечатлели четыре кроссовера Omoda C5 на фоне сборочного цеха. Наклейки на кузовах говорят о том, что автомобили прибыли во Владивосток из Китая. При этом официального подтверждения о том, что на предприятии будут выпускать именно модели Omoda, пока нет.

Ранее стало известно, что Omoda планирует вывести на российский рынок свой первый электромобиль. Китайская марка планирует представить батарейную новинку в следующем году.

Автоновости,Chery,Geely,Mazda,Соллерс Авто,
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