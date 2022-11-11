На бывшем заводе Mazda во Владивостоке заметили кроссоверы Omoda

Накануне компания Mazda решила окончательно покинуть российский рынок, не увидев возможностей продолжения бизнеса в нашей стране. В связи с прекращением деятельности японская марка продала свою долю в СП группе «Соллерс». И хотя Мазда оставила за собой право выкупить 50-процентную долю в течение следующих трех лет, российская компания не собирается ждать решения японцев. На территории предприятия заметили несколько китайских кроссоверов Omoda.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В «Соллерсе» сообщили, что автозавод во Владивостоке не будет простаивать: конвейер планируют перезапустить уже в следующем году. Ожидается, что на бывшей площадке Mazda запустят производство китайских автомобилей. К ней уже проявляли интерес Geely и Chery. А теперь к ним добавилась марка Omoda, кроссоверы которой заметили не территории завода.

На снимках запечатлели четыре кроссовера Omoda C5 на фоне сборочного цеха. Наклейки на кузовах говорят о том, что автомобили прибыли во Владивосток из Китая. При этом официального подтверждения о том, что на предприятии будут выпускать именно модели Omoda, пока нет.