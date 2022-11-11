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42 минуты назад

Новости автомира: Nissan показал первое изображение нового минивэна Serena

Motor.ru

Компания Nissan показала первое изображение минивэна Serena нового, шестого поколения. Модель дебютирует в ближайшее время. Ей обещаны просторный и функциональный салон, система полуавтоматического вождения ProPILOT 2.0 и гибридная силовая установка e-Power последовательного типа. Сейчас минивэн текущего поколения стоит в Японии 2 576 200 иен, что соответствует 1,11 миллиона рублей.

Nissan показал первое изображение нового минивэна Serena
Фото: © Nissan© Nissan

Минивэн Serena текущего, пятого поколения вышел в 2016 году и первым из «Ниссанов» получил комплекс ProPilot, совмещающий функции автопилота и системы удержания в полосе. Модель нового поколения пока только анонсирована. Ей достанется система полуавтоматического вождения ProPILOT 2.0 с возможностью движения «без рук», а также улучшенная гибридная силовая установка e-Power, как у кроссовера Kicks.

Помимо этого, новой Serena обещаны просторный и функциональный салон, а также сдвижные боковые двери — в общем, всё то, за что её полюбили в роли семейного автомобиля. На тизере минивэна можно увидеть лишь переднюю оптику — фары по-современному интригованы в дизайн решетки радиаторы, — и новый логотип, который впервые появился на электрическом кроссовере Ariya, а затем распространился и на другие модели.

Ни дата премьеры «шестого» Nissan Serena, ни технические подробности пока неизвестны. Нет даже предварительных цен. Нынешний минивэн в Японии стоит от 2 576 200 иен, что соответствует 1,11 миллиона рублей.

Автоновости,Nissan Serena,Nissan,
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