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1 час назад

Новости автомира: Раскрыто количество электрокаров Evolute, выпущенных в Липецке

Motor.ru

Липецкий завод «Моторинвест» за полтора месяца собрал 380 экземпляров электромобилей новой российской марки Evolute. Об этом сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на администрацию Липецкой области. Завод, который ранее выпускал Changan и Great Wall, собирает под маркой Evolute электрокары китайского Dongfeng. Сейчас с конвейера сходит седан под названием i-Pro, а позже линейку расширят другими моделями того же Dongfeng с шильдками Evolute.

Раскрыто количество выпущенных в Липецке электрокаров Evolute
Фото: Motor.ruMotor.ru

Отмечается, что «Моторинвест» намерен наращивать скорость производства. Ранее сообщалось, что до конца года завод выпустит три тысячи автомобилей, однако теперь речь идет о двух тысячах. Озвученный в октябре план на 2023-й год — 15 тысяч электрокаров.

Пока единственная модель марки Evolute — седан i-Pro (Dongfeng Aeolus E70). Он оснащается одним мотором на передней оси, выдающим 150 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» электрокар тратит 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 150 километров в час. На одной зарядке батареи емкостью 53 киловатт-часа он способен проехать до 420 километров.

Первые i-Pro начали поступать в дилерские центры в конце октября. Новинку завезли в единственной комплектации 17-дюймовыми колесными дисками, ABS, ESP, ассистентом при старте на подъеме, задними парктрониками и системой контроля давления в шинах. Также в оснащение входит обогрев лобового стекла и внешних зеркал.

Стоимость такого электрокара — 2 990 000 рублей, а с учетом субсидий — 2 065 000 рублей.

Цена следующей новинки, кроссовера i-Joy (Seres 3), составит 3 490 000 рублей (2 565 000 рублей с учетом субсидий). В такую же сумму оценили минивэн i-Van. В 2023 году к линейке Evolute присоединится кросс-купе i-Jet (Seres SF5 образца 2019 года), но его стоимость пока не раскрывается.

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