Британцы превратили классический Ranger Rover в «яхту» и «лимузин»

Фирма Lunaz Design, занимающаяся конверсией классических автомобилей в электрокары, показала два клиентских Range Rover Classic. Электромоды построены для клиентов с Лонг-Айленда и из Монако. Первый — это кабриолет с полом из орешника в стиле палуб роскошных яхт. Второй — длиннобазный внедорожник, оснащенный холодильником для напитков и шкатулкой для часов с автоподзаводом. Автомобили марки стоят минимум 245 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: © Lunaz Design © Lunaz Design

По данным английской страховой компании Footman James, перевести классические автомобили на электротягу готовы только 25 процента владельцев — остальные предпочтут синтетическое топливо. Удовлетворить желания первых как раз и пытается фирма Lunaz Design.

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Стартап, основанный в 2019 году бывшим техническим директором Renault F1 Джоном Хилтоном, подходит к делу с маниакальной скрупулезностью, но и просит за свои творения немало. К примеру, электромод Range Rover Classic оценивается минимум в 245 000 фунтов стерлингов, или 17,5 миллиона рублей.

На внедорожники Range Rover приходится 45 процентов от общего числа заказов. Каждый автомобиль в Lunaz разбирают до основания. Ему усиливают шасси, меняют тормоза и ставят длинноходные стойки-койловеры. Затем приходит очередь современной электроники и силовой установки мощность 365 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Кузов может быть трех- либо пятидверным, а ещё можно заказать открытую версию, как в фильме «Осьминожка» про Джеймса Бонда 1983 года.

Один такой автомобиль в спецификации Country построили для клиента с Лонг-Айленда. Внедорожник будет выполнять роль тендера для перемещений между домом и суперъяхтой. Он окрашен в голубой колер Maya Blue, а внутри отделан орешником. Только на укладку пола и нанесение защитного покрытия ушло 1000 часов.

В центральной консоли Range Rover установлены зарядка для гаджетов и охлаждаемый бокс. Второй клиентский автомобиль — это длиннобазный Town. Машина отправится в Монако, и её владелица будет большую часть времени ездить с водителем.

Внутри внедорожника есть беспроводная зарядка, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения, холодильник для напитков и даже тайммувер для четырех наручных часов. На передней панели установлена мультимедиа с шестидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, а где-то в недрах кузова — 1300-ваттный усилитель аудиосистемы.