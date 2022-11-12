Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили в субботу после ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления дорог "Тамань".

"Сегодня в 14:30 мск, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщили в пресс-службе.

В среду пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено 12 ноября с 04:00 до 16:00 мск из-за ремонтно-восстановительных работ.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.