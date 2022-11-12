Lamborghini продала все автомобили до середины 2024 года

Статистика продаж Lamborghini указывает на то, что по итогам 2022 года марка установит новый рекорд продаж — за весь прошлый год итальянский автопроизводитель реализовал 8405 машин, а за январь-сентябрь текущего года продажи составляют уже 7430 автомобилей. При этом каждый месяц Lamborghini продает больше машин, чем выпускает завод компании. В итоге очередь на новые автомобили бренда, независимо от модели, растянулась уже почти на два года.

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Исполнительный директор компании Стефан Винкельман в интервью ABC News заявил, что Lamborghini не угрожает глобальный спад продаж автомобилей, поскольку уже сейчас марка продала все новые машины до 2024 года — очередь на модели растянулась на 19 месяцев.

Желающие прямо сейчас приобрести Lamborghini могут рассчитывать только на модели с пробегом. Кроме того, руководитель компании из Сант-Агата-Болоньезе подчеркнул, что уже собрано несколько тысяч предзаказов на ещё не представленный гибридный суперкар.