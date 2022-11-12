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36 минут назад

Lamborghini продала все автомобили до середины 2024 года

Motor.ru

Статистика продаж Lamborghini указывает на то, что по итогам 2022 года марка установит новый рекорд продаж — за весь прошлый год итальянский автопроизводитель реализовал 8405 машин, а за январь-сентябрь текущего года продажи составляют уже 7430 автомобилей. При этом каждый месяц Lamborghini продает больше машин, чем выпускает завод компании. В итоге очередь на новые автомобили бренда, независимо от модели, растянулась уже почти на два года.

Lamborghini продала все автомобили до середины 2024 года
Фото: Motor.ruMotor.ru

Исполнительный директор компании Стефан Винкельман в интервью ABC News заявил, что Lamborghini не угрожает глобальный спад продаж автомобилей, поскольку уже сейчас марка продала все новые машины до 2024 года — очередь на модели растянулась на 19 месяцев.

Желающие прямо сейчас приобрести Lamborghini могут рассчитывать только на модели с пробегом. Кроме того, руководитель компании из Сант-Агата-Болоньезе подчеркнул, что уже собрано несколько тысяч предзаказов на ещё не представленный гибридный суперкар.

Несмотря на то, что официальная премьера этой модели состоится только в конце первого квартала 2023 года, уже сейчас Lamborghini оформила без малого 3000 предзаказов на первый в истории бренда серийный гибрид.

Автоновости,Lamborghini,Стефан Винкельман,
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