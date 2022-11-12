Bugatti раскрыла динамические характеристики родстера W16 Mistral

В линейке гиперкара Bugatti Chiron до лета 2022 года было немало модификаций, однако все они имели закрытый двухдверный кузов, а появление модели W16 Mistral стало знаковым развитием современных автомобилей Bugatti. Во-первых, W16 Mistral стал первым актуальным родстером марки. Во-вторых, машина будет последним Bugatti с бензиновым двигателем W16. В-третьих, новинка окажется самым динамичным гиперкаром бренда с открытым верхом. Спустя несколько после показа W16 Mistral в Bugatti раскрыли детали о динамических характеристиках модели.

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По заявлению марки, в особом режиме «Максимальная скорость» (Top Speed) гиперкар сможет развивать 420 км/ч — антикрыло перейдет в режим минимального сопротивления, а основную прижимную силу будет формировать передний сплиттер и диффузор в заднем бампере. Оснащённый 8,0-литровым W16 с четырьмя турбинами мотор, получивший название Thor, развивает 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Агрегат делает Bugatti W16 Mistral самым динамичным открытым Bugatti в истории марки, однако не самым быстрым родстером вообще — разработчики Hennessey Venom F5 Roadster обещают, что их модель сможет разогнаться до более чем 480 км/ч.