Спорткар Shelby Super Snake Widebody Concept появился на аукционе

Тем, кому мало не просто стандартного Ford Mustang, но и даже модификации Shelby GT, может прийтись по вкусу построенный в единственном экземпляре Shelby Super Snake Widebody Concept. Автомобиль был создан в 2017 году на основе купе 2015 года выпуска, чтобы продемонстрировать потенциал компании в деле доработки культовой американской модели. И сейчас уникальное купе появилось на торгах аукционного дома Mecum и купить его может любой желающий.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В работе над Super Snake Widebody специалисты Shelby решили не делать акцент на повышении мощности, поскольку возможности компании в этой области уже давно известны, а сосредоточиться на улучшении управляемости спорткара. Купе оснастили регулируемыми койловерами Cortex, а штатную заднюю подвеску заменили рычагами Shelby American и Rogue Engineering.

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Машина получила усиленные ступицы колёс и тормоза Brembo. Визуально Shelby Super Snake Widebody Concept отличается синим цветом Lightning Blue с чёрными полосами, 20-дюймовыми дисками Super Snake, расширенными колёсными арками, а также углепластиковыми аэродинамическими элементами — передним сплиттером, задним антикрылом и накладками на зеркала заднего вида.

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