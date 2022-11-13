Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: спорткар Shelby Super Snake Widebody Concept появился на аукционе

Motor.ruиещё 1

Тем, кому мало не просто стандартного Ford Mustang, но и даже модификации Shelby GT, может прийтись по вкусу построенный в единственном экземпляре Shelby Super Snake Widebody Concept. Автомобиль был создан в 2017 году на основе купе 2015 года выпуска, чтобы продемонстрировать потенциал компании в деле доработки культовой американской модели. И сейчас уникальное купе появилось на торгах аукционного дома Mecum и купить его может любой желающий.

Спорткар Shelby Super Snake Widebody Concept появился на аукционе
Фото: Motor.ruMotor.ru

В работе над Super Snake Widebody специалисты Shelby решили не делать акцент на повышении мощности, поскольку возможности компании в этой области уже давно известны, а сосредоточиться на улучшении управляемости спорткара. Купе оснастили регулируемыми койловерами Cortex, а штатную заднюю подвеску заменили рычагами Shelby American и Rogue Engineering.

Motor.ru

Машина получила усиленные ступицы колёс и тормоза Brembo. Визуально Shelby Super Snake Widebody Concept отличается синим цветом Lightning Blue с чёрными полосами, 20-дюймовыми дисками Super Snake, расширенными колёсными арками, а также углепластиковыми аэродинамическими элементами — передним сплиттером, задним антикрылом и накладками на зеркала заднего вида.

Motor.ru

Мощность 5,0-литрового V8 с помощью нагнетателя Shelby-Whipple и выхлопной системы Borla увеличили до 750 сил. Сочетается такой силовой агрегат с 6-ступенчатой механической коробкой передач и традиционным для Ford Mustang задним приводом. С момента постройки до продажи Shelby Super Snake Widebody Concept находится в руках одного владельца, который наездил на спорткаре чуть больше двух тысяч километров пробега.

Автоновости,Ford Mustang,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители