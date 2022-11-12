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15 минут назад

Лифтбэк Changan Uni-V появился в продаже в России

Газета.Ru

Автомобили Changan Uni-V появились в продаже в России. Лифтбэки с турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. предлагает один из дилеров марки, сообщает «Российская газета».

Лифтбэк Changan Uni-V появился в продаже в России
Фото: ChanganChangan

За автомобиль, являющийся одноклассником Skoda Octavia, просят 3 млн рублей. Автомобили предлагаются в единственной комплектации Premium с комбинированной отделкой салона. Среди оборудования бесключевой доступ, 10,3-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, светодиодные фары, передние и боковые подушки безопасности, электропривод двери багажника.

Ранее стало известно, что, по оценкам дилеров, запасов новых автомобилей европейских и японских марок осталось в России на 2-4 месяца.

Автоновости,Skoda Octavia,Skoda,
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