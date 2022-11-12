Лифтбэк Changan Uni-V появился в продаже в России

Автомобили Changan Uni-V появились в продаже в России. Лифтбэки с турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. предлагает один из дилеров марки, сообщает «Российская газета».

Фото: Changan Changan

За автомобиль, являющийся одноклассником Skoda Octavia, просят 3 млн рублей. Автомобили предлагаются в единственной комплектации Premium с комбинированной отделкой салона. Среди оборудования бесключевой доступ, 10,3-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, светодиодные фары, передние и боковые подушки безопасности, электропривод двери багажника.