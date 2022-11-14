Как оспорить оценку ущерба по ОСАГО

Верховный суд в своем постановлении 8 ноября подробно разъяснил порядок обращения потерпевших к страховщику, а также процедуру оформления документов о ДТП, в том числе без участия полиции. Кроме того, высший судебный орган указал на последствия введения в заблуждение страховой компании при заключении договора и уточнил случаи, при которых возможно досрочное прекращение действия автогражданки. «Парламентская газета» выясняла, как сегодня автовладельцу получить компенсацию при аварии и что нужно сделать, если не согласен с суммой, выплаченной страховой компанией.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

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Пленум Верховного суда принял постановление, касающееся рассмотрения споров по ОСАГО. Как сообщается на сайте ведомства, документ, сохранивший многие положения прежнего постановления 2017 года, дополнен разделами о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность по договору ОСАГО, и об исковой давности.

По словам судьи Верховного суда Андрея Марьина, в постановлении нашел отражение пункт, более полно раскрывающий соотношение специального правового регулирования, закрепленного в законе об ОСАГО, с положениями Гражданского кодекса. Речь идет о случаях, когда страхователь при заключении договора сообщает о себе заведомо ложные или неполные сведения. «В связи с выявлением заведомо ложных сведений страховщик вправе потребовать досрочно прекратить действие договора, признав его недействительным», — уточнил Марьин. Судья добавил, что в постановлении указывается, какие именно сведения при заключении договора автогражданской ответственности могут быть признанными ложными.

В документе также перечисляются случаи, при которых возможно прекращение действия договора ОСАГО. К ним относятся: смерть автовладельца, ликвидация юрлица страхователя, ликвидация юрлица страховщика, гибель или утрата транспортного средства.

«При этом досрочное прекращение действия договора ОСАГО в связи с гибелью или утратой транспортного средства допускается только после получения страховщиком документа от органов регистрации, в котором содержится информации о снятии транспортного средства с госучета после его утилизации», — уточнил Марьин. Судья отметил, что сама по себе страховая выплата «на условиях полной гибели транспортного средства» не означает прекращение действия договора ОСАГО.

В документе даны разъяснения о расчете ущерба в случае полной утраты транспортного средства или утраты его товарной стоимости. Уточняются и требования к выдаваемому страховщиком направлению на восстановительный ремонт и критерии доступности станций техобслуживания по отношению к месту ДТП или к месту жительства потерпевшего.

Помимо этого, в постановлении появилось уточнение порядка оформления документов о ДТП, в том числе без участия полиции. Объясняются в новом документе и последствия оформления происшествия в упрощенном порядке, случаи прямого возмещения ущерба, порядок осмотра поврежденного имущества и проведения технической и независимой экспертизы оценки. Оговаривается, что техэкспертизу поврежденного транспортного средства, в том числе назначенную судом, могут проводить только эксперты-техники, прошедшие профессиональную аттестацию и включенные в реестр экспертов-техников.

С оценкой ущерба не согласен

Как пояснил «Парламентской газете» руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по закону об ОСАГО за повреждение транспортного средства страховая компания может заплатить максимально 400 тысяч рублей на каждый пострадавший автомобиль. Но если был нанесен ущерб жизни и здоровью человека, выплата может увеличиться до 500 тысяч рублей. Когда же виноваты оба водителя, то они получают по 50 процентов компенсации, то есть не более 200 тысяч рублей в одни руки.

В то же время если реальный ущерб больше, то оставшуюся часть потерпевший может взыскивать с виновника ДТП в добровольном порядке или через суд (на этот счет есть соответствующие разъяснения Верховного суда).

Однако иногда бывают ситуации, когда сами страховые компании занижают стоимость ущерба, и в этом случае необходимо обратиться к страховщику за деталями экспертизы, на основе которой проводился расчет выплаты, советует автоюрист. Следует написать претензию о несогласии с установленной суммой и обратиться за независимой экспертизой.

После получения отрицательного ответа на претензию нужно взять письмо, приложить к нему отчет эксперта и постучаться через онлайн-приемную к финансовому омбудсмену. Если на этом этапе потребуется еще одна экспертиза, срок может быть увеличен на 10 дней.

Неудовлетворительный ответ и из этой инстанции означает, что потерпевший имеет все основания написать заявление в суд, затребовав в иске в том числе и пени в размере 1 процента в день от неоплаченной суммы, начиная с 20-го дня.