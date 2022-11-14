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1 час назад

Новости автомира: раскрыт дизайн внедорожного Lamborghini Huracan Sterrato

Motor.ruиещё 1

Компания Lamborghini опубликовала официальные фотографии и видео внедорожного Huracan Sterrato, полноценный дебют которого состоится 1 декабря. Известно, что новинка построена на базе одноименного концепта, а от прочих суперкаров ее будут отличать увеличенный дорожный просвет и расширенная колея. Huracan Sterrato станет последним автомобилем марки с неэлектрифицированным двигателем внутреннего сгорания – все последующие модели Lamborghini будут либо гибридами, либо электрокарами.

Lamborghini показала последний внедорожник с традиционным ДВС
Фото: © Lamborghini© Lamborghini

При создании Huracan Sterrato дизайнеры Lamborghini вдохновлялись экспериментальными ралли-карами Jarama Rally и Urraco Rally. У внедорожного суперкара увеличенный на 47 миллиметров дорожный просвет, защитный обвес, блок дополнительного освещения спереди и на крыше, рейлинги, алюминиевая защита днища, композитные накладки моторного отсека и воздухозаборников.

Lamborghini
Lamborghini
Lamborghini

От базового Huracan его также отличает расширенная на 30 миллиметров колея и увеличенные на один и 6,5 процента углы въезда и съезда. Кроме того, суперкару перенастроили подвеску и рулевое управление для внедорожной езды.

Силовая установка версии Sterrato досталась от Huracan Evo: это «атмосферник» V10 объемом 5,2 литра, который развивает 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики в Lamborghini пока на раскрывают.

Ранее сообщалось, что Sterrato станет последней чисто бензиновой моделью Lamborghini. Впоследствии компания будет выводить на рынок только гибриды с установками как на Sian FKP 37 или Countach LPI 800–4, а в перспективе и чистые электромобили.

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