Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
20 минут назад

Новости автомира: Назван самый популярный запах у московских автомобилистов

Мослента

Самым популярным запахом у московских автомобилистов стал аромат бабл-гам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»

Назван самый популярный запах у московских автомобилистов
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

По имеющейся информации, спрос на ароматизаторы воздуха в октябре вырос в столице на 79 процентов. Стало известно, что запах баб-гам также предпочитают жители Нижнего Новгорода и Волгограда. В Перми и Краснодаре водители отдают предпочтение запаху кофе и ванили, а в Омске наиболее популярными оказались запахи океана и арбуза.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

В Воронеже водители отдают предпочтение ванили, хвое и дыне, в Екатеринбурге — кокосу, в Самаре — ванили и вишни, а в Ростове-на-Дону — жасмину и клубнике.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер сравнила москвичей и жителей регионов.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны», актриса Зоя Бербер сравнила москвичей и жителей регионов.

Автоновости,Зоя Бербер,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители