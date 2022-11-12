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3 часа назад

Новости автомира: В линейке BMW появятся 1000-сильные электромобили

Motor.ru

В 2025 году BMW покажет первую модель нового класса Neue Klasse, за которым скрываются новое поколение аккумуляторов и новое поколение электромоторов, которые выведут электромобили марки на новый уровень. Описывая грядущие новинки как «огромный технологический скачок», главный технический директор BMW Франк Вебер в интервью изданию CAR приоткрыл завесу тайны над отдельными техническими данными о перспективных электромобилях из Мюнхена.

В линейке BMW появятся 1000-сильные электромобили
Фото: © BMW© BMW

В первую очередь инновации коснутся аккумуляторов. Круглые батареи, поставщиками которых названы CATL, EVE и Northvolt, имеют диаметр 46 миллиметров и высоту 95 миллиметров (легковые модели) или 120 миллиметров (кроссоверы). Новый состав аккумуляторов на 20% повышает плотность энергии, на 30% — общую эффективность батареи и на столько же — запас хода, а также на 30% снижает время полной зарядки.

Электрическая 800-вольтовая система вместе с использованием мощных зарядных терминалов даст возможность зарядить аккумулятор до 95% за 12 минут. Семейство BMW M получит четырёхмоторную компоновку, причём все моторы будут с раздельным возбуждением, поскольку только они гарантируют стабильную пиковую производительность, высокую плотность энергии и низкий уровень шума вместе с 97-процентным КПД.

Выходная мощность варьируется от 268 до 1341 лошадиной силы, что в сочетании с аккумуляторами ёмкостью от 75 до 150 киловатт-час позволит строить электромобили совершенно разных классов. Обещано, что BMW Neue Klasse с точки зрения дизайна «не оставят камня на камне» от существующего стиля — электрокары станут лучше как минимум на 25% с точки зрения аэродинамической эффективности, а также будут иметь повышенную прижимную силу.

Автоновости,BMW,
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