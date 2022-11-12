В линейке BMW появятся 1000-сильные электромобили

В 2025 году BMW покажет первую модель нового класса Neue Klasse, за которым скрываются новое поколение аккумуляторов и новое поколение электромоторов, которые выведут электромобили марки на новый уровень. Описывая грядущие новинки как «огромный технологический скачок», главный технический директор BMW Франк Вебер в интервью изданию CAR приоткрыл завесу тайны над отдельными техническими данными о перспективных электромобилях из Мюнхена.

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В первую очередь инновации коснутся аккумуляторов. Круглые батареи, поставщиками которых названы CATL, EVE и Northvolt, имеют диаметр 46 миллиметров и высоту 95 миллиметров (легковые модели) или 120 миллиметров (кроссоверы). Новый состав аккумуляторов на 20% повышает плотность энергии, на 30% — общую эффективность батареи и на столько же — запас хода, а также на 30% снижает время полной зарядки.

Электрическая 800-вольтовая система вместе с использованием мощных зарядных терминалов даст возможность зарядить аккумулятор до 95% за 12 минут. Семейство BMW M получит четырёхмоторную компоновку, причём все моторы будут с раздельным возбуждением, поскольку только они гарантируют стабильную пиковую производительность, высокую плотность энергии и низкий уровень шума вместе с 97-процентным КПД.