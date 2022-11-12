Alpine сделает три электрических кроссовера

С момента возрождения французской марки Alpine в 2017 году в линейке бренда присутствует только один автомобиль — спортивное купе A110, которое за прошедшие годы обзавелось множеством спецмодификаций и версий, но так и не получило напарника по гамме. Но ситуация изменится в ближайшее время, когда Alpine перейдет на производство исключительно электромобилей. И параллельно с этой трансформацией сделает ставку на кроссоверы, которых в линейке будет сразу три.
В рамках проекта Dream Garage, анонсированного ранее, уже доподлинно было известно о выпуске в 2025-2026 годах электрического спорткара на замену Alpine A110, а также о появлении в 2024-2025 году «заряженного» хэтчбека на базе возрожденного в виде электромобиля Renault 5. Примерно в эти же сроки должен был быть показан первый в истории марки кроссовер класса C.
Но сейчас стало известно, что кроссоверов будет больше. На 2027 год намечена премьера более крупного кроссовера класса D, а в 2028 году должен быть показан самый большой электрический кроссовер под брендом Alpine, который будет относиться к классу E.
В основу всех моделей ляжет разработанная в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi платформа. С помощью новых моделей Alpine намерена покорить новые для себя рынки Северной Америки и Китая, где кроссоверы и электромобили более популярны, чем классические спорткары. В компании рассчитывают, что в итоге на эти два региона придется более половины всех продаж бренда.