Ram сделал эксклюзивный пикап в ретро-стиле

Американский кантри-певец Крис Стэплтон, который на протяжении многих лет сотрудничает с производителем пикапов Ram, разработал особую модификацию Ram 2500, премьера которой состоялась в рамках выставки Chris Stapleton: Since 1978 в Зале славы и музее кантри-музыки. Модификация Ram 2500 HD Traveller стала седьмым по счет совместным проектом музыканта и автопроизводителя и выполнена в характерной узнаваемой стилистике всех американских пикапов эпохи 1970-80-х годов и конкретно одной модели Ram.

Фото: © Ram © Ram

Музыкант при разработке новинки вдохновлялся своим любимым Ram Palomino 1979 года, от которого заимствовали характерные элементы декора. Кузов окрашен в цвета Linen Cream, Radar Red, Bison Brown и Cashmere, получил характерный декор бортов и 18-дюймовые колёса Turbo Fin в ретро-стиле.

Пикап лишен традиционных эмблем, которые заменены маскотом на капоте и надписями шрифтами в стиле 1980-х годов. Салон отделан материалами эксклюзивного цвета Bison Brown, а на подголовниках появилась клетчатая фланелевая ткань — тот же материала, что и куртка, которую Крис Стэплтон носил на обложке своего дебютного альбома Traveller.