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36 минут назад

Новости автомира: Ram сделал эксклюзивный пикап в ретро-стиле

Motor.ru

Американский кантри-певец Крис Стэплтон, который на протяжении многих лет сотрудничает с производителем пикапов Ram, разработал особую модификацию Ram 2500, премьера которой состоялась в рамках выставки Chris Stapleton: Since 1978 в Зале славы и музее кантри-музыки. Модификация Ram 2500 HD Traveller стала седьмым по счет совместным проектом музыканта и автопроизводителя и выполнена в характерной узнаваемой стилистике всех американских пикапов эпохи 1970-80-х годов и конкретно одной модели Ram.

Ram сделал эксклюзивный пикап в ретро-стиле
Фото: © Ram© Ram

Музыкант при разработке новинки вдохновлялся своим любимым Ram Palomino 1979 года, от которого заимствовали характерные элементы декора. Кузов окрашен в цвета Linen Cream, Radar Red, Bison Brown и Cashmere, получил характерный декор бортов и 18-дюймовые колёса Turbo Fin в ретро-стиле.

Пикап лишен традиционных эмблем, которые заменены маскотом на капоте и надписями шрифтами в стиле 1980-х годов. Салон отделан материалами эксклюзивного цвета Bison Brown, а на подголовниках появилась клетчатая фланелевая ткань — тот же материала, что и куртка, которую Крис Стэплтон носил на обложке своего дебютного альбома Traveller.

Машина получила декоративные панели из орехового дерева, стилизованные под гитарные усилители решётки динамиков аудиосистемы, а также нестандартные сиденья первого ряда, а переднюю панель украшает автограф восьмикратного лауреата премии «Грэмми».

Автоновости,Крис Стэплтон,
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