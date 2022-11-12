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36 минут назад

Новости автомира: Потери автоконцернов после ухода с российского рынка оценили

Lenta.ru

Иностранные автоконцерны за последние девять месяцев потеряли около 4,5 миллиарда евро из-за решения уйти с российского рынка. Такие данные в беседе с газетой «Известия» привел эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов.

Потери автоконцернов после ухода с российского рынка оценили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, многомиллиардные убытки связаны с нереализованными инвестициями в России, а также почти с бесплатной передачей активов в стране.

«В предыдущие годы большинство автопроизводителей вкладывались в строительство и модернизацию автозаводов, логистических центров на территории России. После ухода эти инвестиции приходится списывать в убыток», — отметил Беспалов.

По данным газеты, согласно финансовому отчету Nissan, компания на фоне продажи бизнеса в России потеряла 165 миллионов евро, а выручка за второй квартал 2022 года сократилась на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Европейское подразделение Toyota оценило свое убытки в 526 миллиона евро, а Renault — в 2,3 миллиарда евро, Мercedes-Benz — в 1,4 миллиарда евро.

При этом большинство автопроизводителей оставили себе возможность вернуться в РФ. Именно такие соглашения о выходе из совместных предприятий и передаче активов своим партнерам заключали Renault, Nissan, Ford и Mazda, пояснил Беспалов.

Ранее дилеры предупредили о дефиците европейских и японских автомобилей в салонах. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более чем на четыре месяца. Особенно ощущается нехватка седанов.

Автоновости,Mazda,Renault,Nissan,Toyota,Владимир Беспалов,Ford,
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