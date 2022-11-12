Volkswagen начал продажи упрощенного хэтчбека Polo Track. Пятидверка заменит в Бразилии устаревший Volkswagen Gol и станет родоначальником целого семейства недорогих моделей. Отличия от обычного хэтчбека Volkswagen Polo из области оснащения, вдобавок, у новинки оригинальный передний бампер с улучшенным углом въезда. Целый ряд опций для Polo Track недоступен, зато цена привлекательная: от 80 тысяч бразильских реалов (912 тысяч рублей).

Фото: © Volkswagen Polo Track © Volkswagen Polo Track

Volkswagen Polo Track даже не пытается быть похожим на кроссовер, хотя ранее приставка Track означала более практичный обвес и увеличенный дорожный просвет. Теперь инженеры бразильского филиала Volkswagen пытались экономить: у новинки упрощённые фары без светодиодов, как у дорестайлингового Polo, ставка сделана на штампованные 15-дюймовые колёса, а в салоне простенькая аудиосистема с монохромным экраном.

Выбирать технику не придётся: основа Polo Track — платформа MQB-A0 с полузависимой задней подвеской, под капотом — безальтернативный атмосферный трёхцилиндровый двигатель 1.0 MPI (развивает на этаноле 84 лошадиные силы и 101 Нм) в связке с 5-ступенчатой «механикой».

Впрочем, на безопасности и комфорте Volkswagen экономить не стал. Несмотря на доступную цену, у Polo Track есть четыре подушки безопасности, система стабилизации, система помощи при подъёме, имитация блокировки дифференциала, электроусилитель руля, кондиционер, электростеклоподъёмники и центральный замок. В списке опций — аудиосистема с Bluetooth и USB, мультируль и антенна-плавник на крыше.