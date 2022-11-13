Новый седан Honda Accord показали на «живых» снимках. Пресс-служба Honda опубликовала только шесть фотографий Accord одиннадцатого поколения, но блогерам дали возможность познакомиться с предсерийным автомобилем, так что секретов не осталось. Для демонстрации новинки японский автогигант выбрал яркий гибридный седан в топ-комплектации Touring; базовые бензиновые «Аккорды» явно окажутся проще. Продажи в США стартуют в январе 2023-го.

Фото: motor.ru motor.ru

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Honda считает Accord одиннадцатого поколения новой моделью, хотя седан базируется на прежней платформе, а ширина, высота, колёсная база и даже каркас кузова остались неизменными. Не произошло революции и в интерьере: архитектура такая же, как у «десятого» Accord, что соответствует концепции simplicity and something.

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Виртуальная приборная панель теперь входит в базовую комплектацию, а вот 12,3-дюймовый тачскрин медиасистемы и проекционный экран — прерогативы топ-версии Touring. У обычных седанов головное устройство семидюймовое, не положена начальным комплектациям и аудиосистема Bose с дюжиной динамиков.

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Самый простой Accord оснащается 195-сильным (260 Нм) турбомотором объёмом 1,5 литра и вариатором. По сравнению с предшественником трансмиссия перенастроена, а двигатель обрёл усиленный коленвал и модернизированную топливную систему.

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Альтернатива — гибридный Accord с трёхмоторной силовой установкой на основе 2,0-литрового «атмосферника» с непосредственным впрыском. Пиковая отдача системы — 207 лошадиных сил и 335 Нм крутящего момента. Коробка передач таких седанам без надобности, ведь переднюю ось вращает электродвигатель, а бензиновый агрегат подключается на высоких скоростях через редуктор.

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