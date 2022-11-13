Новейший Geely Atlas на платформе Volvo оценили в рублях

Новейший Geely Atlas на платформе Volvo CMA оценили в рублях. Продавцы с Avito уже принимают заказы на кроссоверы Geely Boyue L (знаком в странах СНГ под именем Atlas) китайского производства. Цена богато оснащённой версии с 1,5-литровым турбомотором, «роботом» и передним приводом — 2,5 миллиона рублей, срок поставки — от одного до полутора месяцев. В Поднебесной аналогичная модификация стоит 131 700 юаней (1,12 миллиона рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

На китайский рынок Geely Boyue L с начинкой Volvo вышел меньше месяца назад, причём перед началом продаж модель подешевела. Россиянам готовы предложить единственную модификацию с новым 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем BHE15 (181 сила, 290 Нм), хотя у дилеров в Поднебесной есть более мощные и дорогие кроссоверы с агрегатом Volvo (2,0 литра, 218 сил и 325 Нм).

Оснащение богатое: не придётся доплачивать за систему контроля полосы, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу с люком, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, подогревы передних кресел и боковых зеркал, беспроводную зарядку для гаджетов, а также цифровой кокпит — виртуальную приборную панель и медиасистему с 13,2-дюймовым портретно-ориентированным тачскрином.