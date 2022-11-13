В Париже открылся центр воздушного такси

Франция открыла центр для тестирования электрических воздушных такси, стремясь внедрить первый в мире сервис с использованием новой категории самолетов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдет в Париже.

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Компания Aeroports de Paris, управляющая основными аэропортами французской столицы, будет эксплуатировать объект вместе с британской компанией Skyports Ltd., ведущим разработчиком баз летающих такси, “вертипортов”.

Компания Volocopter GmbH, немецкий разработчик eVTOLs, как называют летающие такси, недавно выполнила испытательный полет, стремясь быть готовой к Олимпийским играм.

"Я полностью убежден, что у нас все получится", - сказал в интервью на презентации главный исполнительный директор компании Дирк Хок.