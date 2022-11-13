Bugatti рассказала о тестах гиперкара Centodieci

В середине сентября Bugatti собрала первый из десяти запланированных к производству экземпляров гиперкара Centodieci, который построен на базе Bugatti Chiron и является трибьютом модели Bugatti EB110 из 90-х годов. Первая машина окрашена в белый с голубым тоном оттенок и имеет красно-чёрную отделку салона. Перед передачей гиперкара клиенту за руль автомобиля садится тест-пилот Bugatti Стив Дженни, который проводит тщательную обкатку готовой машины.

Дженни ездил на каждом современном Bugatti и намотал более 350 тысяч километров на автомобилях Veyron, Chiron, Divo, Centodieci и единственном в своем роде La Voiture Noire. Задача тест-пилота — проверить работоспособность машин и убедиться, что каждый экземпляр отвечает всем требованиям марки. Тесты проходят в сельской местности вокруг фабрики Bugatti — поездка обычно занимает около пяти часов, в ходе которых автомобиль проезжает не менее 300 километров по различным дорогам и покрытиям.

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Маршруты определяются в соответствии с сезоном и погодными условиями, что позволяет Стиву последовательно оценивать характеристики автомобиля. Поездка планируется так, чтобы воспроизвести все условия, с которыми может столкнуться владелец Centodieci.

В ходе тестов оценивается не только работоспособность агрегатов автомобиля, но и то, насколько шум от дороги и подвески изолирован от салона или как ощущаются едва уловимые звуки сгибающейся кожи и углеродного волокна, которые меняются в зависимости от температуры и влажности. Проходит контроль качества прошивки обивки и даже то, насколько одинаково работают ручки, кнопки и различные переключатели.