Singer показал новый рестомод на базе Porsche 911

Американская фирма Singer Vehicle Design, известная своими рестомодами на базе Porsche 911 поколения 964, ещё летом объявила об окончании приема заказов на спорткары с атмосферными двигателями, переключившись на новое семейство Turbo Study. При этом фирма продолжила выполнять уже собранные заказы на безнаддувные модели и представила один из последних клиентских автомобилей — Singer 911 в исполнении Kent отличается особым и традиционно для марки неповторимым дизайном.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автомобиль окрашен в графитово-серый цвет, дополненный полупрозрачными декалями с красными логотипами Porsche. Дополняют экстерьер колеса в стиле Fuchs со скрытыми за ними карбон-керамическими тормозами с суппортами красного цвета, а кроме того клиент выбрал нарочито выставленные напоказ горловины топливного и масляного баков.

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Интерьер отделан кожей Monarch Red и текстилем с характерным рисунком «гусиные лапки», а приборная панель сделана в ретро-стилистике со шкалами с зелёной маркировкой на тёмном фоне. Тёмно-красной кожей Blood Red с ромбовидной прострочкой белой нитью отделан даже моторный отсек.

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