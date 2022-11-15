Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
18 минут назад

Новости автомира: седан Chery Arrizo 6 Pro приедет в Россию под маркой Omoda

Motor.ruиещё 4

Компания Chery намерена расширить модельную линейку в России за счет седанов. Уже известно, что в страну привезут Arrizo 8, который будет продаваться под маркой Chery, а теперь появилась информация и об Arrizo 6 Pro (экспортное название – Arrizo 5 Plus). В официальном сообществе марки «Вконтакте» представитель Chery намекнул, что модель стоит ждать «в обличии Omoda». Omoda – суббренд Chery, который пока представлен на российском рынке единственным кроссовером C5.

Седан Chery Arrizo 6 Pro приедет в Россию под маркой Omoda
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

На комментарий официального представителя Chery относительно появления в стране Arrizo 6 Pro/Arrizo 5 Plus обратил внимание портал «Китайские автомобили». Эта модель позиционируется компанией как глобальная, и ее потенциальными конкурентами являются Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

В Китае Arrizo 6 Pro представлена с 1,5-литровыми моторами, 116-сильным «атмосферником» и 156-литровым наддувным агрегатом, пару которым составляет либо пятиступенчатая «механика», либо вариатор. На домашнем рынке цены на модель варьируются от 69,9 до 99,9 тысячи юаней (600-858 тысяч рублей).

Экспортную Arrizo 5 Plus фотографировали в России еще в начале 2021 года, причем в двух экземплярах с разным оформлением. Тогда предполагалось, что седаны ввезли в страну для сертификации. Позже, в марте 2022-го, Роспатент выдал охранный документ на дизайн четырехдверки, а вот Одобрения типа транспортного средства в базе Росстандарта до сих пор нет.

В настоящее время Chery не продает в России седаны. Марка представлена кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro, премиальными автомобилями суббренда Exeed (TXL, VX и LX) и упомянутым Omoda C5.

Автоновости,Hyundai Elantra,Toyota Corolla,Chery,Hyundai,Toyota,Росстандарт,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители