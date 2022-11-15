Седан Chery Arrizo 6 Pro приедет в Россию под маркой Omoda

Компания Chery намерена расширить модельную линейку в России за счет седанов. Уже известно, что в страну привезут Arrizo 8, который будет продаваться под маркой Chery, а теперь появилась информация и об Arrizo 6 Pro (экспортное название – Arrizo 5 Plus). В официальном сообществе марки «Вконтакте» представитель Chery намекнул, что модель стоит ждать «в обличии Omoda». Omoda – суббренд Chery, который пока представлен на российском рынке единственным кроссовером C5.

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На комментарий официального представителя Chery относительно появления в стране Arrizo 6 Pro/Arrizo 5 Plus обратил внимание портал «Китайские автомобили». Эта модель позиционируется компанией как глобальная, и ее потенциальными конкурентами являются Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

В Китае Arrizo 6 Pro представлена с 1,5-литровыми моторами, 116-сильным «атмосферником» и 156-литровым наддувным агрегатом, пару которым составляет либо пятиступенчатая «механика», либо вариатор. На домашнем рынке цены на модель варьируются от 69,9 до 99,9 тысячи юаней (600-858 тысяч рублей).

Экспортную Arrizo 5 Plus фотографировали в России еще в начале 2021 года, причем в двух экземплярах с разным оформлением. Тогда предполагалось, что седаны ввезли в страну для сертификации. Позже, в марте 2022-го, Роспатент выдал охранный документ на дизайн четырехдверки, а вот Одобрения типа транспортного средства в базе Росстандарта до сих пор нет.