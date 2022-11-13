BMW M3 поколения Е30 получил мотор V10 от суперседана M5

Индустрия рестомодов в последние годы получила вторую жизнь и проекты, в которых внешний вид классических моделей сочетается с современными агрегатами, представляют как автопроизводители, так и независимые тюнинг-ателье. К плодам трудов последних относится Renner Projekt 3 — доработанное силами немецкой компании Renner Projekts купе BMW 3 Series классического поколения E30, под капотом которой скрывается доработанный V10 от более современного BMW M5 поколения E60.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Базовая модель перед превращением в рестомод прошла тщательную реставрацию и дополнительное усиление кузова, который позволил установить двигатель семейства S85. Более того, атмосферный 5,0-литровый V10 был доработан, что позволило увеличить отдачу мотора с 500 до 625 лошадиных сил. Причём на конкретном рестомоде двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль оснащён новой регулируемой подвеской, иными стабилизаторами поперечной устойчивости, усиленными тормозами, а также необходимыми элементами комфорта — кондиционером, усилителем руля и новой панелью приборов.