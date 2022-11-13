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54 минуты назад

Стало известно, когда появится первый электромобиль Lamborghini

Майк Габриелян

Первый электромобиль Lamborghini появится в 2028 году и даст новый опыт вождения. Об этом сообщает Auto Express.

Стало известно, когда появится первый электромобиль Lamborghini
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генеральный директор Стефан Винкельманн и главный технический директор Рувен Мор впервые представили первый электрический спортивный автомобиль итальянского бренда.

По словам руководителей Lambo, модель EV предназначена не для замены какой-либо из существующих серий моделей, а для их дополнения.

Это будет четырехместный автомобиль с двумя дверьми, с большим дорожным просветом и большей пригодностью для повседневного использования. Кроме того, ожидается, что модель будет использовать синергию Volkswagen Group - будут установлены компоненты масштабируемой системной платформы (SSP).

Отмечается, что батарея должна выступать в качестве конструктивного элемента спортивного автомобиля, а углеродное волокно с его широким спектром применения должно играть ключевую роль. Такой подход даст дизайнерам больше свободы в плане аэродинамики. Но технологии также играют важную роль. Электродвигатель повысит динамические характеристики и управляемость, чего нельзя было добиться с бензиновыми моторами.

«Даже в век электричества Lamborghini должен ощущаться как настоящий Lamborghini», - считают в компании.

Сейчас модельный ряд Lamborghini претерпевает масштабные изменения. Huracan Sterrato, последняя модель с двигателем внутреннего сгорания, была недавно анонсирована на декабрь 2022 года. За этим последовало подтверждение того, что преемник Aventador с гибридным приводом появится в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что статистика продаж Lamborghini указывает на то, что по итогам 2022 года марка установит новый рекорд продаж.

Автоновости,Lamborghini,Volkswagen,Стефан Винкельманн,
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