Стало известно, когда появится первый электромобиль Lamborghini

Первый электромобиль Lamborghini появится в 2028 году и даст новый опыт вождения. Об этом сообщает Auto Express.

Генеральный директор Стефан Винкельманн и главный технический директор Рувен Мор впервые представили первый электрический спортивный автомобиль итальянского бренда.

По словам руководителей Lambo, модель EV предназначена не для замены какой-либо из существующих серий моделей, а для их дополнения.

Это будет четырехместный автомобиль с двумя дверьми, с большим дорожным просветом и большей пригодностью для повседневного использования. Кроме того, ожидается, что модель будет использовать синергию Volkswagen Group - будут установлены компоненты масштабируемой системной платформы (SSP).

Отмечается, что батарея должна выступать в качестве конструктивного элемента спортивного автомобиля, а углеродное волокно с его широким спектром применения должно играть ключевую роль. Такой подход даст дизайнерам больше свободы в плане аэродинамики. Но технологии также играют важную роль. Электродвигатель повысит динамические характеристики и управляемость, чего нельзя было добиться с бензиновыми моторами.

«Даже в век электричества Lamborghini должен ощущаться как настоящий Lamborghini», - считают в компании.

Сейчас модельный ряд Lamborghini претерпевает масштабные изменения. Huracan Sterrato, последняя модель с двигателем внутреннего сгорания, была недавно анонсирована на декабрь 2022 года. За этим последовало подтверждение того, что преемник Aventador с гибридным приводом появится в марте 2023 года.