В Казахстане разрешили выпускать авто без подушек безопасности и ABS

В Казахстане упростят требования для автопроизводителей, разрешив выпускать машины без ABS, подушек безопасности, кнопки SOS, а также с экологическим классом ниже, чем Евро-5 (вплоть до Евро-0). Об этом сообщает Kolesa.kz.
Соответствующее постановление правительства вступит в силу 15 ноября. Послабления будут действовать до 1 февраля 2023 года.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан объяснили, что снизить требования к машинам решили для поддержки производителей, сотрудничающих с «северными соседями», которые выпускают автомобили Lada и УАЗ.
«Не думаем, что те же Hyundai станут делать в более упрощенной комплектации, ведь такие машины, согласно постановлению правительства, нельзя будет не только экспортировать в другие страны, но даже выезжать на них за пределы Казахстана», — сообщили в министерстве.