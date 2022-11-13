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3 часа назад

Новости автомира: в Казахстане разрешили выпускать авто без подушек безопасности и ABS

Газета.Ru

В Казахстане упростят требования для автопроизводителей, разрешив выпускать машины без ABS, подушек безопасности, кнопки SOS, а также с экологическим классом ниже, чем Евро-5 (вплоть до Евро-0). Об этом сообщает Kolesa.kz.

В Казахстане разрешили выпускать авто без подушек безопасности и ABS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее постановление правительства вступит в силу 15 ноября. Послабления будут действовать до 1 февраля 2023 года.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан объяснили, что снизить требования к машинам решили для поддержки производителей, сотрудничающих с «северными соседями», которые выпускают автомобили Lada и УАЗ.

«Не думаем, что те же Hyundai станут делать в более упрощенной комплектации, ведь такие машины, согласно постановлению правительства, нельзя будет не только экспортировать в другие страны, но даже выезжать на них за пределы Казахстана», — сообщили в министерстве.

Автоновости,УАЗ,Hyundai,Lada,
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