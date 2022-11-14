Volvo не будет отказываться от седанов и универсалов

«Достаточно сказать, что мы играем во всех ценовых сегментах и у нас есть клиенты, которым нужны разные автомобили для разных сценариев эксплуатации. Мы постараемся охватить как можно больше классов. При этом иметь 40 разных моделей — не наша стратегия. У нас есть преимущество в том, что одну платформу и одинаковые агрегаты мы можем адаптировать к моделям разных сегментов», — отметил Джим Роуэн.