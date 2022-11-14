Volvo не будет отказываться от седанов и универсалов

Шведская марка Volvo постепенно переводит свои модели на электрические силовые установки и первыми серийными электромобилями бренда стали кроссоверы Volvo XC40, Volvo C40 и новейший Volvo EX90, на презентации которого был анонсирован ещё один, более компактный, электрический кроссовер. Несмотря на спрос аудитории на кроссоверы и ставку на такие модели, компания все-таки не намерена отказываться от седанов и универсалов и новые электромобили в этих классах могут появиться уже в ближайшие годы.
Генеральный директор Volvo Джим Роуэн в интервью Autocar заявил, что компания будет следить за демографическими показателями своей аудитории и при необходимости готова будет сделать седан и универсал или даже несколько таких моделей для клиентов.
«Достаточно сказать, что мы играем во всех ценовых сегментах и у нас есть клиенты, которым нужны разные автомобили для разных сценариев эксплуатации. Мы постараемся охватить как можно больше классов. При этом иметь 40 разных моделей — не наша стратегия. У нас есть преимущество в том, что одну платформу и одинаковые агрегаты мы можем адаптировать к моделям разных сегментов», — отметил Джим Роуэн.
«Если потребуется, мы сделаем электрические седаны и универсалы и наши технологии позволят нам сделать шаг к паритету в цене между электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», — сказал генеральный директор Volvo
Напомним, в настоящее время линейка седанов Volvo представлена моделями S60 и S90, а также на их основе сделаны универсалы V60 и V90, а также внедорожный универсал V90 Cross Country.