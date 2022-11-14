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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ назвал преимущества «механики» перед автоматом

Motor.ru

АвтоВАЗ назвал преимущества «механики» перед автоматом. В официальном аккаунте Lada в социальных сетях были перечислены пять важных плюсов ручной коробки передач. На АвтоВАЗе считают «механику» более простой и надёжной, а автомобили с тремя педалями — более экономичными и эффективными на плохих дорогах или при буксировке. Вдобавок «механику» считают таким типом трансмиссии, который позволяет водителю быть более вовлечённым в процесс управления.

АвтоВАЗ назвал пять ощутимых плюсов «механики»
Фото: © Lada© Lada

АвтоВАЗ утверждает, что с опытным водителем на «механике» удастся сэкономить топливо. Кроме того, с ручной коробкой передач можно буксовать, не опасаясь перегреть трансмиссию, что помогает и на плохих дорогах, и зимой. Ещё один фактор в пользу «механики» — большая выносливость и надёжность такой коробки передач: в случае поломки не придётся менять весь узел целиком, да и до сервиса можно добраться даже с одной сломанной передачей.

Любопытно, что АвтоВАЗ заговорил о преимуществах «механики», лишившись всех автоматизированных коробок передач. Установка «робота» AMT невозможна без импортных актуаторов Bosch, вариатор Jatco остался в совместном прошлом с концерном Renault-Nissan, так что до возобновления продаж двухпедальных автомобилей Lada остаётся около полутора лет.

Переговоры с альтернативными поставщиками автоматов в Тольятти ведут. На заводе собираются назвать нового партнёра до конца года, и по данным инсайдеров сейчас АвтоВАЗ выбирает между вариатором и «роботом» китайского производства.

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