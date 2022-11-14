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1 час назад

Новости автомира: седан Kia Cerato провалил боковой краш-тест

Motor.ru

Седан Kia Forte (знаком в России под именем Cerato) провалил боковой краш-тест от американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS). После ужесточения методики столкновений, корейский «бюджетник» перестал удовлетворять стандартам пассивной безопасности, принятым в США: датчики зафиксировали у манекена-водителя критически опасные перегрузки в области туловища и таза. Общий результат краш-теста — неудовлетворительная оценка.

Седан Kia Cerato провалил боковой краш-тест
Фото: © Скрин видео, IIHS© Скрин видео, IIHS

В прошлом году IIHS изменил методику бокового краш-теста: скорость тележки повысилась с 50 до 60 километров в час, а её общая масса выросла на 27 процентов до 1905 килограммов. Пока автопроизводители не успели адаптироваться к новым требованиям, поэтому за 12 месяцев проблемы возникли не только у Kia, но и у Subaru, Honda и Mitsubishi.

Неудовлетворительный результат Kia Forte — «заслуга» плохо отработавших шторок безопасности и излишней деформации кузова. Эксперты назвали недостаточной защиту головы и шеи водителя, посчитали слабой структуру кузова, а особенно плохи дела с нагрузками в области торса и таза — высока вероятность получения смертельных травм:

Американский Kia Forte был обновлён в прошлом году, до конца жизненного цикла остаётся меньше двух лет, так что глобальные доработки маловероятны. А вот следующее поколение Kia K3/Cerato/Forte должны спроектировать с учётом жёстких тестов IIHS, так что в конечном счёте безопаснее станут машины по обе стороны океана.

Автоновости,Kia Forte,Kia Cerato,Subaru,Kia,Honda,Mitsubishi,
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