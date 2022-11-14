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48 минут назад

Новости автомира: Росимущество выставило на продажу машины «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

Газета.Ruиещё 2

Управление Росимущества по Башкирии выставило на продажу автомобили экс-начальника МРЭО ГИБДД Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ прозвали «золотым гаишником». Об этом сообщает «АиФ - Уфа».

Машины «золотого гаишника» выставили на продажу со скидкой в 30%
Фото: tu02.rosim.gov.rutu02.rosim.gov.ru

Отмечается, что это уже вторая попытка реализации автомобилей. На этот раз машины выставили на продажу со скидкой в 30%. Так, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска продается за 2,2 млн руб., кроссовер Skoda Kodiaq Style 2018 модельного года с мотором 1 4 TSI можно купить за 1,6 млн руб. Эти машины были изъяты в доход государства в связи с не предоставлением доказательств о законности их приобретения.

В августе 2021 года сотрудников уфимской Госавтоинспекции обвинили в создании преступного сообщества. Уголовное дело возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Башкирии. Одним из организаторов преступной схемы считается экс-начальник башкирского МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков.

Следствие считает, что в 2016 году Ильдус Шайбаков создал преступное сообщество для того, чтобы получать взятки за выдачу прав без экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. руб. в зависимости от вида экзамена. При обыске у него нашли деньги и имущество на 44 млн руб.

В августе 2022 года скрывавшийся от полиции Ильдус Шайбаков был задержан в Башкирии.

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