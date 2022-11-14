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10 минут назад

Новости автомира: Самые продаваемые автомобили в России значительно подорожали

Lenta.ruиещё 3

Десять самых продаваемых автомобилей в России подорожали в среднем на 17 процентов с января по начало ноября этого года. Об этом говорится в исследовании агрегатора 110km.ru (есть в распоряжении« Ленты.ру»).

Самые продаваемые автомобили в России значительно подорожали
Фото: Юрий Стрелец / КоммерсантъЮрий Стрелец / Коммерсантъ

Lada Granta оказалась в лидерах по продажам (12 426 единиц). При этом стоимость «Гранты» за указанный период упала на 5,6 процента. В начале года Lada Granta в среднем стоила 760 156 рублей, а в ноябре — 717 281 рубль. Остальные машины в рейтинге значительно прибавили в стоимости.

За гибридом Toyota RAV4 и старого Chevrolet выстроилась очередь до 2023 года

Так, с начала года цена «Весты» увеличилась на 37,9 процента (до 1,4 миллиона рублей). Китайские кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray по итогам октября оказались на 3 и 4 позициях. Они подорожали на 15,8 и 27,3 процента соответственно. Geely Atlas Pro и Haval F7 прибавили в цене 26,6 и 10,2 процента соответственно. В десятку также попали Hyundai Santa Fe (плюс 20 процентов) и Kia Seltos (плюс 40,4 процента).

Российские дилеры ранее предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более, чем на четыре месяца.

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