На прошлой неделе стало известно, что компания «КлючАвто» намерена привезти в Россию крупную партию Mazda6 и CX-4 – по данным Drom.ru, речь идет о 10 тысячах автомобилей, о поставке которых дилер договорился с «крупными китайскими трейдерами». Издание со ссылкой на собственные источники сообщало, что сделка заключена без согласия российского представительства Mazda. Можно было бы предположить, что машины поставят в страну по параллельному импорту, однако Mazda не входит в список компаний, продукцию которого можно ввозить по такой схеме. По крайней мере пока.

Согласно новой информации Drom.ru, разговоры о включении Mazda в список параллельного импорта начались «более месяца назад», то есть после того, как в «Соллерсе» подтвердили факт переговоров с японской компанией о прекращении сборки автомобилей на заводе во Владивостоке.

Несмотря на то, что пока Mazda в список параллельного импорта не входит, в России уже можно купить модели, которые прежде на нашем рынке представлены не были – их возят из Китая. Так, например, россиянам доступен кроссовер CX-4, который производится на совместном предприятии FAW-Mazda. В начале ноября в Россию в частном порядке поставили партию таких машин, оснащенных двухлитровым «атмосферником» на 158 лошадиных сил, шестидиапазонным автоматом и передним приводом. Цены начинаются от 2,99 миллиона рублей.

10 ноября стало известно, что Mazda продает российской группе «Соллерс» свою долю в СП – речь идет о заводе во Владивостоке, который до весны этого года производил Mazda6, CX-5 и CX-9. Сумма сделки составит всего один евро, и она предполагает возможность обратного выкупа активов в течение следующих трех лет. Убытки от ухода из России Mazda оценила в 82 миллиона евро.