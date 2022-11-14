Hyundai раскрыла подробности о новом флагманском седане Grandeur

Корейская копания Hyundai Motor раскрыла технические характеристики нового флагманского седана Grandeur. Как сообщает пресс-служба бренда, модель получит два типа двигателя на выбор.

Фото: Hyundai Hyundai

Автомобиль будет доступен с 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 296 л.с., а также гибридной силовой установкой объемом 1,6 л. с отдачей 177 л.с. Гибридная модель получила два режима вождения — E-Comfort Drive для плавной езды и E-Dynamic Drive для более динамичного движения.

Длина Hyundai Grandeur составляет 5035 мм, что на 45 мм больше, чем у предыдущего поколения. Внешность нового Grandeur решена в том же стиле, что и у представленного ранее минивэна Staria. Автомобиль оборудован дверями с безрамочными стеклами, а также дверными ручками, которые не выступают над поверхностью кузова.

Новый Grandeur получил рулевое колесо с одной спицей, напоминающее о первом поколении модели. На центральной консоли установлен 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы со встроенной навигацией.