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1 час назад

Новости автомира: в России стартовали продажи внедорожника Nissan X-Terra

Российская Газета

Один из крупных российских дилеров привез в нашу страну рамный внедорожник Nissan X-Terra. Как выяснила "Российская газета", автомобиль с пробегом в 5 км продают за 4 527 000 рублей.

В России стартовали продажи внедорожника Nissan X-Terra
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

X-Terra предназначен для стран Ближнего и Среднего Востока, он создан на базе пикапа Nissan Navara. У него 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 165 лошадиных сил (241 Нм). В паре с агрегатом работает 7-диапазонный "автомат". Привод - полный.

Таким автомобилям положены электронная блокировка заднего дифференциала и также имитация блокировок за счет тормозов, помощники старта в гору и спуска с холма.

Фары X-Terra выполнены полностью на светодиодах и имеют сложную конфигурацию. Решетка радиатора увеличена по площади - у нее горизонтальные ламели и хромированные края. Сзади новыми относительно Terra являются бампер и фонари. В салоне же главное отличие - увеличенный до 9 дюймов экран медиасистемы.

Nissan

Машина вмещает до 7 человек, компоновка салона - трехрядная, по классической схеме 2+3+2. Для задних пассажиров предусмотрен откидной развлекательный дисплей диагональю 11 дюймов.

Nissan

Ранее "РГ" рассказывала, что в России появился лифтбек Changan Uni-V. Один из официальных дилеров просит за модель 3 млн рублей.

Автоновости,Nissan Navara,Nissan,
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